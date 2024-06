Se llevó el susto de su vida. A través de su cuenta de Instagram, la cantante Ana Bárbara compartió un mensaje de profundo agradecimiento hacia la vida y especialmente hacia su hijo, quien la salvó de morir ahogada la tarde del martes en una playa de Cancún, México.

MIRA Fans que besaron a Jin de BTS sin su consentimiento son denunciadas por acoso sexual en Corea

La cantante del género regional mexicano reveló que, a pesar de su amor y respeto por el mar, en esta ocasión subestimó su poder y estuvo al borde de la muerte, una experiencia que ha transformado su perspectiva de manera significativa.

La famosa intérprete -que confesó no haber podido dormir tras el accidente- reflexionó sobre la importancia de reconocer y respetar la fuerza impredecible del mar, resaltando que este incidente ha sido una lección de humildad para ella.

Consternada, expresó cómo este acontecimiento ha impactado profundamente su visión de la vida, enfatizando la fragilidad de la existencia y la necesidad de valorar cada momento con gratitud y respeto hacia los elementos naturales que nos rodean.

“Después de volver a nacer, tengo absolutamente claro, y después de llorar muchas horas, porque ha sido impactante esto para mí, tengo claro para lo que quiero vivir, y quiero vivir para las personas que hayan estado para mí incondicionalmente, sea quien sea, para las personas que me han demostrado amor, lealtad real, porque hay gente que me ha engañado”, mencionó mientras caminaba por la playa y mostraba el lugar exacto donde estuvo a punto de perder la vida.

La 'reina grupera' se llevó el susto de su vida.

Ana Bárbara tiene temas como “Nada”, “La trampa”, “Me asusta pero me gusta”, “Ya no te creo nada”, “No lloraré”, “Cómo me haces falta” y “Quise olvidar”. Es considerada la “reina grupera” de México.

Altagracia Ugalde Motta, conocida como Ana Bárbara, es cantante, compositora, actriz, coreógrafa y productora mexicana. Tiene 53 años.

Además de sus tres hijos biológicos, la intérprete de ‘Bandido’ adoptó como suyos a dos de los hijos de su exesposo ‘El Pirru’, vástagos de la fallecida actriz Mariana Levy.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Si tomar una taza de café se ha convertido en parte de tu rutina durante esta cuarentena, es importante que conozcas los beneficios que tiene sobre tu salud.