Cantante denuncia agresión sexual por parte del exproductor de Flavia Laos

La cantante de música urbana, Camila Ugarte, conocida artísticamente como "Camiluz", ha generado un gran impacto en el mundo del espectáculo tras denunciar públicamente haber sido víctima de agresión sexual por parte del productor Carlos Eduardo Gonzáles. Según su testimonio, el hecho ocurrió el pasado 20 de enero en el departamento del denunciado.

El caso fue expuesto en el programa "Magaly TV: La Firme", donde la artista relató cómo se dieron los hechos. Según su versión, visitó la vivienda del productor con la intención de colaborar en un videoclip y, al finalizar la jornada, él le ofreció quedarse a dormir.

"Hace un mes y medio aproximadamente fui a la casa de Carlos con la intención de apoyar a un videoclip y al final de la noche me ofrece quedarme a dormir. Me dio confianza y yo accedí, pero en la madrugada me desperté porque Carlos me estaba tocando sin mi consentimiento, y yo hice la denuncia correspondiente", declaró Camiluz.

El programa televisivo también mostró el informe policial de la denuncia, donde se señala que la cantante rechazó mantener relaciones íntimas con Gonzáles, quien ha trabajado con artistas como Flavia Laos y mantiene una relación sentimental con la cantante Asmir Young.

"La denunciante refiere que se subió el pantalón y se volvió a dormir y el denunciado volvió a insistir en tocarle y manosearle, intentando tener sexo", se lee en el parte policial.

Reacciones en redes sociales

La denuncia de Camiluz desató diversas reacciones en redes sociales, entre ellas la de Asmir Young, pareja del productor desde hace más de ocho años, quien salió en defensa de Gonzáles y lanzó un mensaje directo contra la denunciante.

"Camila, las cosas que dices son graves y vas a tener que demostrarlo ante la ley. Yo conozco a Carlos hace más de ocho años y sé qué clase de persona es, y también te conozco a ti", escribió Young en una publicación.

Imagen Asmir Young respalda a Carlos Eduardo Gonzáles tras las acusaciones de la cantante. (Foto: Magaly TV La Firme)

Por su parte, Camiluz aseguró que tras hacer pública su denuncia en redes sociales, recibió amenazas por parte de Asmir Young. La cantante afirmó sentirse atemorizada y espera que las autoridades tomen medidas ante lo sucedido.

