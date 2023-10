Ysrael Rojas Villafuerte, integrante de la conocida agrupación los Hermanos Yaipén, se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser denunciado de agredir físicamente a su pareja en varias oportunidades.

Melissa Rodríguez se presentó este viernes en ‘Magaly TV: La Firme’ para contar los terribles episodios del que habría sido víctima por parte del músico, quien cuenta con otras denuncias por hechos similares y otra por presunto abuso sexual en contra de una alumna.

La supuesta agraviada contó entre lágrimas que el cantante empezó a cambiar de un momento a otro y en febrero de este año la agredió salvajemente cuando intentó terminar su relación.

“Se puso como un demonio desquiciado, cuando quise salir del cuarto me dijo: ‘de aquí no sales conc…’. Me empujó contra la cama con toda su fuerza. Agarró botellas de vidrio y las rompió por todo el cuarto. Me tiró la cabeza contra la pared”, narró la joven.

Rodríguez reconoce que luego de este suceso, decidió retomar su relación con el cantante, pero los problemas continuaron hasta que finalmente decidió romper con él al ser nuevamente agredida.

Agrupación se pronuncia:

A través de un comunicado, los Hermanos Yaipén rechazaron todo tipo de violencia contra la mujer e informaron que Ysrael Rojas Villafuerte fue separado de la orquesta tras las denuncias de su expareja.

“Como empresa hemos buscado la forma de contactarnos con el señor Ysrael para que aclare su situación laboral y responda por sus actos, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta”, se lee en el pronunciamiento.