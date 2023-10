Luego de casi un mes de que un explosivo acabara con su concierto en San Juan de Lurigancho, Sergio Romero Toledo (‘Chechito’), líder de los ‘Cómplices de la Cumbia’ no pudo evitar recordar el trágico hecho y pidió disculpas a su público.

Como se recuerda, la noche del viernes 15 de septiembre, el cantante junto a orquesta de chicha se presentaron en Xander’s con motivos de un festival y, en un momento, una granada explotó en el local provocando el pánico entre todo el público.

Afortunadamente, no cobró vidas, pero sí hubo 15 heridos, entre ellos, algunos allegados de Romero.

A su vez, se presume que el atentado estaría relacionado a las extorsiones que la agrupación musical venía recibiendo, en las que le exigían el pago de 300 mil soles para dejarlos tranquilos.

Y si bien ‘Chechito’ y su banda anunciaron su retiro, al poco tiempo volvieron a los escenarios con mayor seguridad señalando que ya no tienen miedo.

Sin embargo, el cantante ha considerado necesario pedir disculpas públicas por el hecho e increpó a quienes atentan contra las personas que empiezan “desde abajo” y se ganan las cosas con su esfuerzo.

“No me siento responsable, pero sí mal de que exista gente que no deje que personas que han empezado desde abajo quieran salir adelante. [...] Yo pido disculpas. Hay gente que piensa que es por mí, pero pido disculpas en ese caso, pero no fue por mi, no fue por la agrupación. Solamente pedir las disculpas de caso yo creo que es lo único que puedo hacer así no sea yo el culpable o la agrupación. Siento lo que pasó”, dijo a RPP.

Asimismo, el joven cantante aseguró que ya está más tranquilo por el apoyo de las autoridades y contó que tiene su seguridad personal.





