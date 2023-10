El coro de ‘El Tonto’ se ha viralizado ya en las redes sociales y ha impresionado a miles de fans que la cantan y comparten. La canción de la banda Foné se define como un latín pop que hace recordar a la música de los 2000′s.

‘El Tonto’ transporta al oyente a una historia de amor en una playa y aprovecha este escenario para hablarnos de lo tontos que podemos ser cuando nos gusta alguien y no tenemos el valor de acercarnos y decirle lo que sentimos. Es algo con lo que tanto hombres como mujeres podemos relacionarnos: “Cuanto más te miro, más valor me faltará. Solo quiero reducir esta distancia entre mis labios y tu piel sabor a mar, yo ya no quiero ser el tonto que te mira desde lejos”.

¿Cómo se formó Foné?

¿Qué sucede cuando la música une los cambios de tres voces que comparten los mismos sueños y aspiraciones? Ese fue el caso de Foné, banda que se formó por simple casualidades de la vida, en la que Edu, Mati y Roro se encontraron caminando por las hermosas calles de Buenos Aires.

Es ahí donde surgió una conexión inmediata y decidieron darle forma a este proyecto que ha ido ganando una identidad propia.

Desde ese momento, los tres decidieron darle rienda suelta a su creatividad para componer e interpretar diferentes canciones, algunas de las cuales se han vuelto las favoritas de sus seguidores como por ejemplo ‘Que no Que no’, ‘Si lo Sientes’, ‘Hay una Guerra’ y en especial ‘5 minutos’, canción que los ha hecho despegar.

Podemos identificar a Mati como el alternativo de la banda. No solo canta, sino que se encarga de tocar la guitarra en Foné. Además, es actor y lleva una sólida carrera teatral. Edu, por otro lado, además de cantar se encarga de tocar la guitarra eléctrica y percusión. Es, sin duda, el más rockero de los tres. Roro también canta y toca guitarra. Lo conocen por ser el baladista de la banda ya que se encarga de cantar las partes más altas de las canciones y llevar la sazón latina.

Con el pasar del tiempo, la banda fue ganando peso y jalando miradas, al punto que llegaron a compartir escenario y abrir el concierto de importantes y consagrados artistas internacionales.

Actualmente, la banda tienen otras seis canciones, las cuales serán publicadas progresivamente. Una más retadora que la anterior.

