¡Se cansó! Así se defendió Sheyla Rojas contra quienes la critican en redes sociales [FOTOS]

¡Se cansó! Sheyla Rojas respondió a quiénes siguen cuestionándola tras su rompimiento sentimental con el empresario Pedro Moral y comparándola con Ruby, la interesada protagonista de la telenovela 'Ruby', que fue protagonizada por la uruguaya Bárbara Mori.

La conductora de América Televisión se defendió de sus críticos señalando que "cualquiera puede opinar... lo importante es como te lo tomes".

Pero eso no es todo. La animadora de 'En boca de todos' se valió de la canción de la telenovela 'Bety, la fea' para decir su verdad ante la ola de juicios en su contra.

"Que si me puse glúteos, que si no me quise casar, que si no digo nada, que si hablo, que si trabajo mucho, que si busco a un marido millonario, que si estoy muy flaca, que si me regalan cosas, que si estoy feliz y no llorando, que si no me maquillo o maquillo mucho, que si soy creída, antipática, presumida", sostuvo Rojas.

Vea también Camila Cabello será la próxima Cenicienta en la pantalla grande

Entre otros mensajes, Rojas expresó que para ella lo más importante es "ser auténtico para hacer lo que quieras sin que nada te importe".

Hace un par de semanas, su ex pareja Pedro Moral señaló en 'El valor de la verdad' que Sheyla Rojas rompió su compromiso matrimonial porque no tenía dinero. Además, aseguró que ella quiso una boda de 170 mil dólares y que los años que duró su relación nunca se dejó de hablar de dinero.

TE PUEDE INTERESAR: