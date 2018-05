Cannes: Actrices protestan en festival por falta de oportunidades

Luego de que el Festival de Cannes fuera criticado este año por el escaso número de cineastas para competir por el galardón mayor, famosas actrices se confundieron entre 82 mujeres para reclamar sus derechos en el encuentro de cine francés.

Las 82 integrantes representan el número de películas dirigidas por mujeres que fueron seleccionadas para competir por la Palma de Oro, en contraste con las 1,645 películas dirigidas por hombres. Cate Blanchett, presidenta del jurado, junto a Kristen Stewart, Ava DuVernay, Lea Seydoux y la cantante Burundesa Khadja Nin dirigieron la manifestación, que contaba con la presencia de Salma Hayek, Jane Fonda, Marion Cotillard y Patty Jenkins, la directora del filme “Mujer Maravilla”.

La protesta silenciosa se realizó antes del estreno de Girls of the Sun, de Eva Husson. Una iniciativa que se suma al apoyo del #MeToo y el Time’s Up que se lleva a cabo en Cannes a través de una línea telefónica para reportar cualquier incidencia. “Desafiamos a nuestros gobiernos y a los poderes públicos a aplicar las leyes sobre igualdad salarial... Las escaleras de nuestra industria deben ser accesibles a todos. Vamos a escalar”, expresó Blanchett.