Qué roche. Lo que sería una noche de glamour y momentos de felicidad para las candidatas del Miss Sepahua 2024, se convirtió en un hazmerreír en redes sociales , luego de que una jovencita se retira en pleno certamen tras negarse a contestar una de las preguntas que le correspondía.

Como se recuerda, el último fin de semana se celebró la elección de Miss Sepahua 2024, por el 42º aniversario del Distrito de Sepahua en la provincia de Atalaya, Ucayali.

Se trata de la candidata Nicol Huacho Mantari, quien estaba entre las finalistas y era una de las favoritas del público. Ella fue invitada a pasar adelante por el maestro de ceremonias para iniciar la rueda de preguntas a cargo de presentadora.

La pregunta fue: ¿Qué actividades podrías implementar tú en la celebración por el aniversario si eres llamada a ser la próxima Miss Sepahua 2024?

Nicol Huacho, candidata por el centro de salud ‘Rosario de Sepahua’, con mucha firmeza respondió que la pregunta no era la adecuada porque, según el sorteo previo, esa no le correspondía.

“Primero que nada quisiera decir que la pregunta que me hicieron no es la correcta porque anteriormente ya hicieron un sorteo, que cada una tenía su pregunta, y esa pregunta no era la mía, gracias”, dijo la joven.









El hecho dejó atónitos y en silencio por varios segundos a los maestros de ceremonia, jurados, autoridades y candidatas. Inmediatamente, Nicol Huacho entregó el micrófono, se dio media vuelta y se retiró del certamen de belleza.

A través de las redes sociales, la candidata fue duramente criticada por su nula capacidad de respuesta; mientras que los organizadores no se salvaron de las críticas al considerar que las preguntas y respuestas por parte de las candidatas no eran genuinas.





Gleysi Angulo se corona como la Miss Perú La Pre 2024

En un emocionante evento realizado en el Patronato del Centro de la Amistad Peruano China, Gleysi Angulo fue coronada como la Miss Perú La Pre 2024. La joven reina de belleza impresionó a los jueces con su carisma, talento y dedicación, ganándose el título en una competencia reñida que reunió a las candidatas más destacadas de todo el país.

La noche de coronación tuvo lugar en un majestuoso escenario donde las participantes desfilaron con elegancia y gracia, presentándose en diferentes categorías que incluían traje de gala, talento y pasarela. Angulo destacó en cada una de las etapas de la competencia, ganando elogios por su porte y presencia escénica.

En su discurso de aceptación, Gleysi Angulo expresó su gratitud por la oportunidad de representar a su país y su compromiso con los valores de la competencia. También mencionó su deseo de usar su título para promover causas importantes en Perú, incluyendo la educación y el empoderamiento de las mujeres.

TOP 3

1. Miss Perú La Pre Loreto: Cleysi Angulo

2. Miss Perú La Pre Ica: Anne Thorsen

3. Miss Perú La Pre Lima Centro: Aylemis Hernández





