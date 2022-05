El cantautor colombiano, Camilo, acaba de ser padre de un bello niño Índigo, quien llegó para alegrarle la vida y darle mucha más inspiración de la que ya tenía. Así lo explica el propio intérprete de ‘Vida de rico’ en un video donde anuncia nuevo álbum y nueva gira.

“Soy papá, pero de eso no se trata este video. El hecho es que, cuando Índigo llegó, llegaron canciones, ideas, proyectos, carcajadas, ganas de gritar, de bailar, de saltar, de viajar, de celebrar... con ustedes, obviamente. Y me puse a pensar: ‘¿Por qué no les cuento todo lo que viene en este 2022, para que esperemos juntos en vez de guardarlo en secreto?’”, se escucha decir a Camilo en un video posteado en Instagram.

Además, aprovechó para informar cuándo saldrán sus nuevas canciones, su documental ‘El primer tour de mi vida’ y su nueva gira que lo llevara al reencuentro en vivo con sus fans.

“Viendo llegar a Índigo nos sentamos a escribir lo que siento que son las mejores canciones que he escrito en mi vida, y así armamos el álbum De adentro pa’ afuera. Pero antes que eso, en unos días, Pegao; en junio, Nasa; en julio, Naturaleza; en agosto, Alaska; y en algún momento, entre todo eso, el documental El primer tour de mi vida”, dijo.

Los miles de ‘me gustas’ y las reproducciones a este tierno anuncio no se hicieron esperar. El video en tan solo tres horas de publicado alcanzó cerca de medio millón de ‘likes’ y miles de comentarios.

Las novedades no quedaron allí. Camilo se animó a publicar una lista de las ciudades que visitará con su nueva gira, las que incluye: Monterrey, Guadalajara, Pamplona, Sevilla, Córdoba, París, Madrid, Barcelona, Londres, Zúrich, Milán, Zaragoza, Valencia, Marbella, Nueva York, Miami, Orlando, Houston, Dallas, Los Ángeles, Montreal, Chicago, Bogotá, Medellín y Barranquilla.

