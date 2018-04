Camila Sodi se divierte al imitar a Kim Kardashian en Instagram

La actriz mexicana, Camila Sodi no se le ocurrió mejor idea que divertir a sus seguidores imitando Kim Kardashian y publicar la fotografía en Instagram.

La sobrina de la cantante Thalía optó por usar una ropa de baño blanca al estilo de la popular socialité, e incluir una encuesta para preguntar si realmente se parece a ella.

“Karmdashian (sic). Si o No”, escribió Camila Sodi sobre la foto.Y más parte publicó los resultados. “71% votó por el sí y 29% por el no”.

La actriz, que participó en novelas como ‘Inocente de ti’, ‘Señorita Pólvora’, y ‘A que no me dejas’, siempre sorprende a sus seguidores en sus redes sociales. Hace dos semanas, Camila no tuvo temor en publicar una foto desnuda.