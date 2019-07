El mensaje que dejó la 'hermana' de Cameron Boyce tras su fallecimiento

Cameron Boyce falleció la madrugada del 7 de julio y dejó conmocionado tanto a sus seguidores como a sus compañeros. Skai Jackson, es una actriz estadounidense, quien interpretó a su hermana en la serie ‘Jessie’, la cual llevó al actor a la fama. Crecieron juntos, por lo tanto, el cariño que le tenía era especial.

“Te amo. Siempre en mi corazón”, fueron las palabras que registró la actriz en la última foto que publicó Cameron en su red social. Este comentario tiene más de 407 mil ‘me gusta’ y 3 mil respuestas por parte de los seguidores de ambos actores.

El mensaje de Skai Jackson para Cameron Boyce.

Además, la actriz publicó varias fotos de los dos juntos con un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

“Ni siquiera sé por dónde empezar ... No tengo palabras. Nunca pensé que en un millón de años estaría escribiendo esto. Cam, eras único en tu clase. Mi corazón se romperá para siempre. Estoy tan feliz de haber pasado casi todos los días contigo en el set, que me diste los mejores abrazos. Desearía haberte abrazado con más fuerza cuando te vi hace un par de meses. Muchas gracias por ser el hermano mayor que nunca tuve ... ¡Estoy muy angustiada y no puedo dejar de llorar! Te amo tanto ... vuela alto 💔😢 💔😢 El mejor ángel de los dioses”, fue el mensaje de despedida de Skai Jackson.

Boyce falleció mientras dormía debido a una convulsión que fue el resultado de un afección médica, según el portavoz de la familia del actor.





