El artista de música electrónica Calvin Harris se presentará el viernes 24 de febrero en Lima como parte de su Tour 2023 y estará acompañado de otros DJ’s invitados.

El artista escocés se presentará en el estado San Marcos donde interpretará temas como “One need”, “I need your love”, “Feels”, “This is what your came for”, entre otros.

¿A qué hora se presenta Calvin Harris?

Las puertas del estadio de San Marcos se abrirán a las 16:00 horas, pero será recién a las 18:20 que el DJ peruano ‘Aviux’ se presente ante el público. Luego, a las 19:10 hará su aparición otro artista peruano, DJ Towa.

A las 20:00 horas hará su ingreso el DJ Gregory Trejo y una hora después lo hará Tyson O’Brien. A las 22:00 horas se presenta MK (Marc Kinchen).

Finalmente, lo que todos esperan: Calvin Harris comenzará su show a las 23:15 horas.

Recomendaciones para el concierto de Calvin Harris

Para este tipo de conciertos masivos, es importante nominar las entradas. Se puede hacer desde la página web de Teleticket.

Como las vías estarán congestionadas, se pide ir con antelación y en transporte público.

Asimismo, es recomendable tener la entrada impresa y en versión digital. Eso sí, no olvidar el DNI.

Hay que tener mucho cuidado con los revendedores y las estafas. Se recomienda también evitar llevar cosas de valor.

Entradas para Calvi Harris

Los últimos tickets para ver a Calvin Harris están disponibles en la plataforma digital de Teleticket y los precios son:

PLATINUM: S/ 447

VIP: S/ 306

GENERAL: S/ 153

