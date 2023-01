Doble moral. Luego que se hiciera el público que el jugador peruano Renato Tapia tenía un hijo no reconocido, las redes han recordado los amorosos mensajes que el jugador compartía sobre la paternidad. Lo que llama la atención es que en ellos asegura que se esfuerza todos los días por ser mejor padre, pero solo cuenta a la pequeña hija que comparte con su esposa Andrea Cordero.

En una de sus acostumbradas publicaciones por el Día del Padre, el futbolista compartió una fotografía junto a su pequeña. La acompañó con un breve mensaje sobre su paternidad y aseguraba que se esforzaba cada día “por ser un mejor papá”.

Captura de la publicación de Renato Tapia.

“Feliz día a todos los padres del mundo. Aquí en una foto con la niña que hace que cada día me esfuerce más para ser un mejor papá y sobre todo una mejor persona ❤️”, se lee en la publicación.

SE MOSTRABA AMOROSO CON SU ESPOSA

Los tiernos mensaje no iban solo dirigidos a su hija, también dedicaba líneas para su esposa, a quien le agradeció por ayudarlo a ser mejor.

“Ser papá me enseñó a valorar mucho más el labor de una madre y ahora más que nunca solo tengo palabras de agradecimiento y admiración para la mía y para Andrea a quien amo tanto y que me dio a lo mejor que tengo en el mundo, mi hija. ¡Feliz día, mujeres de mi vida!”, le dedicó en su día.

¿POR QUÉ NO RECONOCE A SU SUPUESTO HIJO?

Daniela Castro, madre del hijo no reconocido del futbolista peruano, reveló que tuvo una relación con Renato Tapia cuando eran adolescentes, por lo que crecieron siendo muy buenos amigos y nunca perdieron el contacto.

Cuando ‘El capitán del futuro’ comenzó a forjar su carrera en el exterior, se alejaron, pero aún mantenían buena comunicación. Incluso, cuando el futbolista ya estaba casado, se volvieron a encontrar y tuvieron un ‘affaire’, producto de ello terminó embarazada.

Cuando Castro se contactó con el futbolista para comunicarle que estaba embarazada, Tapia se desentendió en un principio. “Me dijo que lo sentía mucho, que me quería mucho, pero que no iba a estar presente”, señaló la joven.

“Hasta ahora no está reconocido y no quiere reconocerlo, me duele por mi hijo porque se están burlando de mi hijo. Me daba vergüenza, pensaba en él, en su carrera, pero ya me cansé, me di cuenta que no era por mí, sino por mi hijo. Siento decepción, nunca le reclamé”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

Miss Venezuela niega boicot contra Alessia Rovegno