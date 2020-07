José Luis Cachay está vendiendo chocolates en la calle y ahora volverá a la venta de frutas porque tiene que ayudar su familia a vencer el COVID-19. El cómico contó que su hermano ‘Puchito’ sigue internado por coronavirus en la clínica que le exige 13 mil soles para su tratamiento.

“Me hicieron la prueba rápida, gracias a Dios salió negativo. Por eso, volví a la calle a seguir trabajando. El Señor me cuida. Vendo chocolates, pero ya se acabaron los productos, volveré a ofrecer frutas”, dijo el humorista para El Popular.

Cachay mencionó que no teme contagiarse de COVID-19, pues el “único temor que tengo es fallarle a mi familia, que no tengan qué comer, ese es mi verdadero temor”.

“Dios me está cuidando, si me contagio será su voluntad, me alimento bien, uso mascarillas y mantengo mi distancia de metro y medio”, agregó.

El cómico dijo que no sabe si ‘Puchito’ se contagió vendiendo en la vía pública. “La enfermedad está en el aire. Él sufre de asma y ganglios. Hay gente que no sale de casa y se contagia igual”, mencionó.

Cachay contó que su hermano se está recuperando, aunque desconoce dónde podrá obtener los 13 mil soles que le pide la clínica.

“Vendiendo frutas y chocolates a las justas alcanza para comer”, concluyó.

