'Caballeros cantan': André Silva cantará junto a Manuel Landeta y Lisardo

El viernes 7 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, los actores y cantantes Manuel Landeta, Lisardo, Agustín Arana y Pablo Monsar junto al quinto caballero invitado, que es el actor peruano André Silva, se presentarán con el espectáculo teatral musical “Caballeros cantan”, que ha sido todo un éxito en México.

Todos ellos han enamorado al público a través de telenovelas, películas, obras de teatro o conciertos independientes. Esta vez, traen un concepto vocal para celebrar a la mujer en su día, demostrando que tienen cualidades para subir y conquistar el escenario con su voz.

El show será en el auditorio del Colegio Melitón Carvajal a las 8 pm, en avenida Prolongación Iquitos 2001, en Lince. Con duración de una hora y cuarenta minutos, es un ensamble que hace un recorrido por temas en español e inglés desde los años 60 hasta los 2000 y, para ello, los artistas se valen de diversos géneros musicales, incluyendo el reggaeton. Venta de entradas en Passline.

La velada hará un recorrido por un cancionero romántico que incluye “Yo viviré”, “Mientes”, “Tú de qué vas”, “Amor prohibido”, entre otros. El momento íntimo llega con clásicos de Bee Gees y Los Beatles, así como el tema “Love me like you do”, de Ellie Goulding, para después dar paso a un popurrí pop con temas como “Es mejor así”, “Claridad”, “Bailando”, “Reggaeton lento” y “Despacito”.

“Caballeros cantan”, es un ensamble de voces conformado por cinco actores populares a nivel internacional, con una sólida carrera en el medio artístico. Es un concierto con covers exitosos de distintos géneros musicales, que transportarán a la audiencia en el tiempo al pasado y al presente en un ambiente de fiesta, nostalgia y alegría.

