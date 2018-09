BTS causó sensación entre sus fans al publicar en YouTube la nueva versión de 'Idol', videoclip de su reciente disco 'Love Yourself: Answer', con la estrella del rap Nicki Minaj, luego de la canción se situara como la número 11 en el Hot 100 del 8 de setiembre.

La banda K-Pop se luce tanto en la versión alterna como en la original de 'Idol', pero esta vez con nuevas y divertidas escenas de sus siete miembros, hasta que ingresa Nicki Minaj con un sugerente rap y un 'look neón'.

Adicionalmente, Jimin —cuando el video de YouTube está por culminar— presenta imágenes de los seguidores de BTS de distintas partes del mundo haciendo el #IDOLchallenge junto a escenas de la fiesta de su video 'Idol'.

BTS lanzó la versión original de 'Idol' el 24 de agosto y llegó a superar el récord de Taylor Swift con ‘Look What You Made Me Do’ al obtener mayor cantidad de vistas en YouTube en menos de 24 horas.

Cabe señalar que la gira mundial de BTS inicio su etapa en América del Norte en Los Ángeles y la agrupación se presentará la próxima semana en America’s Got Talent.