En medio de la controversia generada por las imágenes difundidas por el programa de televisión ‘Amor y Fuego’, donde se observa a una misteriosa joven acercándose a Bryan Torres para robarle un beso, el cantante y pareja de Samahara Lobatón ha decidido romper su silencio y aclarar la situación.

En una entrevista exclusiva con ‘América Hoy’, Bryan Torres enfatizó que el incidente no fue un beso en la boca, como se especuló inicialmente, y aseguró que no conoce a la joven en cuestión. Según sus declaraciones, la chica se le acercó para preguntar si iban a dar un concierto en la discoteca donde se encontraban.

“Te puedo jurar por la vida de mi hija que no es en la boca (...) Ese día llegamos a esa disco a tocar y llegamos tarde y no tocamos y nos fuimos a otra discoteca. Y esas chicas se acercaron a preguntar si tocaríamos o no, nada más”, afirmó Torres, tratando de poner fin a los rumores de infidelidad.

Ante las especulaciones generadas por la aparente eliminación de fotos juntos y el cese de seguirse en redes sociales, Bryan Torres fue cuestionado al respecto. Sin embargo, el cantante prefirió no profundizar en el tema y se centró en desmentir cualquier tipo de relación con la joven del video.

En relación con otro video supuestamente captado en Ica, Torres aclaró que las mujeres se le acercan frecuentemente para pedir fotos y que estos encuentros son malinterpretados. “Lo de Ica fue algo similar, se acercan a pedir fotos, te piden las chicas, oye una foto y te quieren dar un beso en el cachete y tomarse casi. Son supermal intencionadas y si no te tomas la foto, te dejan botado”, concluyó el cantante.

Con estas declaraciones, Bryan Torres busca poner fin a la polémica y desmentir los rumores de infidelidad que han circulado en las redes sociales en los últimos días.

