Bryan Torres sigue dando que hablar, pero esta vez al presentarse en el programa ‘América Hoy’ para contar sobre su relación laboral con Jefferson Farfán . Incluso, se animó a contestar los cuestionamientos de Janet Barboza sobre su rol de padre, luego de que Samahara Lobatón se fuera del país.

Janet no dudó en cuestionar el rol de padre a Bryan Torres por traer un bebé al mundo cuando su relación con la hija de Melissa Klug no es estable. “Lo importante es que ambos estamos enfocados en nuestro bebé”, dijo el músico.

Torres aseguró que no le incomoda que le digan el “Chupe de Farfán”, ya que su relación con el exfutbolista era solamente laboral. “Trabajé con él 5 años, pude ahorrar mi dinero y tener mi casa”, refirió.

Acotó que tomó la decisión de dejar de trabajar para él por cuestiones de tiempo. “Yo le pedí un tiempo porque estaba terminado de construir mi casa y estaba con el tema de la orquesta”, mencionó.

El salsero reveló el verdadero motivo por el que lo sacaron de la orquesta ‘Los de la Caliente.’ “A mí me sacaron de la orquesta, algunos integrantes no estaban cómodos que esté involucrado en temas mediáticos y hablaron con el director musical”, señaló.





Samahara Lobatón siempre se contacta con Bryan Torres

Bryan aseguró que mantiene contacto con Samahara por su segundo bebé: “Hace tres días fueron a hacerle una ecografía (a Samahara) para ver cómo está. Gracias a Dios todo estaba perfecto, descartaron muchas cosas, sobre posibles enfermedades. Samahara me contó y me decía ‘se movía a más no poder, yo no podía ir porque estaba full trabajo”.

“Ella (Samahara) me mantuvo al tanto, querían ver la parte de aquí (para ver el sexo) y se encogía, una hora y nada. Tiene tres meses con dos semanas. Ya se puede ver (el sexo), pero no quiere (el bebeé), quiere sorprender creo, pero gracias a Dios está bien”, agregó.





Bryan Torres revela si le gustaría tener un niño o niña

El examigo de Jefferson Farfán fue consultado sobre su preferencia respecto al sexo de su futuro bebé, y aseguró tener razones para querer que sea una niña, pero también preferiría un varón por una razón muy importante para él.

“Me gustaría tener dos reinas, porque mi hija me dijo ‘papá, yo quiero que sea mujer porque quiero peinarla’. Me mató y dije ‘pucha, va a tener quien la acompañe’. Pero, personalmente, yo quisiera que (sea hombre) mi hijo, para que se vista como yo, es mi mayor deseo y, sobre todo, lo más importante que nazca sano”, expresó.

