Bruno Mars llega al Perú a fin de mes y esto es todo lo que debes saber antes de su concierto

¡Atención fanáticos de Bruno Mars ! El cantante llega a fin de mes a Lima, para presentar su '24k Magic World Tour'. Será su primera vez en Perú, y por esta razón, en esta nota te contamos todo lo que debes saber antes de su concierto.

Su nombre no es Bruno Mars

El cantante nació con el nombre de Peter Gene Hernández. Es oriundo de Hawaii, donde se crió junto a sus padres Peter Hernández (de Puerto Rico) y Bernadette (de Filipinas), y junto a sus seis hermanos.

A los dos años recibió el apodo de "Bruno" por parte de su padre, debido a su parecido con el luchador profesional Bruno Sammartino, y es debido a esto que decidió usar este nombre como su identidad artística.

Antes de ser cantante, fue un compositor y productor musical

El artista llegó a Los Ángeles en 2005, y mientras intentaba ganar fama como cantante, llegó a escribir canciones para Flo Rida, Cobra Starship, Travis McCoy, Adam Levine, Sean Kingston, entre otros.

Llegó a la fama por participar en canciones como "Nothin' on You" con B.o.B, y "Billionaire" con Travie McCoy.

Ya se sabe qué canciones tocará en Lima con su '24K Magic World Tour'

A pesar de que el setlist tal vez cambie una o dos canciones, el artista ya ha brindando otras presentaciones de esta gira en Europa y América del Norte. Por esta razón, te enumeramos los temas que han sido parte de sus presentaciones.

- 'Finesse'

- '24K Magic'

- 'Treasure'

- 'Perm'

- 'Calling All My Lovelies'

- 'Chunky'

- 'That's What I Like'

- 'Versace On The Floor'

- 'Marry You'

- 'Runaway Baby'

- 'When I Was Your Man'

- 'Grenade'

- 'Locked Out Of Heaven'

- 'Just the Way You Are'

- 'Uptown Funk'

Bruno Mars se presentará este 30 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, en un concierto que iniciará a las 9:00 p.m.