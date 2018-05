Bruno Ascenzo sobre películas peruanas: "No competimos entre nosotros”

Todo quedó listo para que la película ' Soltera codiciada ' se estrene este jueves en las salas de cines nacionales con los roles protagónicos de Gisela Ponce de León , Carlos Carlín, Karina Jordán, Jely Reátegui, el mexicano Christhoper Uckermann, entre otros.

“Mi personaje es ‘Mafe’, una chica de 26 años que ha tenido una relación de cinco años y piensa que se quedará para siempre con esa persona, hasta que él termina. En la historia, ella relata cómo sale de esa tristeza e intenta olvidar ese amor. Es una muestra de la etapa cuando uno deja de ser una niña para ser una mujer”, contó Ponce de León.

Por su parte, Jordán pidió que no comparen el nuevo filme con No me digas solterona.

“Cuando ves las dos películas, te das cuenta de que el enfoque es distinto. Si bien ambas arrancan desde que el novio termina, en No me digas solterona el personaje de Patricia Portocarrero tiene un proceso con una figura materna y pasa por muchas relaciones; en el caso de esta producción, aparece con la soledad como un luto”, señaló.

En tanto, el director Bruno Ascenzo opinó: “Mientras más películas peruanas se estrenen, mejor les irá a las otras. Hay muchas cintas y la gente va a escoger la que les provoque. Nosotros no competimos entre nosotros”, puntualizó.