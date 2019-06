Bruno Ascenzo: "Que nadie te haga sentir miedo cuando puedes sentir orgullo"

Una vez más el actor Bruno Ascenzo mostró su apoyo a la comunidad LGTBIQ en el 'Día del Orgullo', esta vez lo hizo a través de una serie de fotografías en las que luce diferentes looks y maquillajes artísticos.

Junto a las imágenes, Ascenzo envió también una importante reflexión para los miembros de esta comunidad que luchan por el respeto a sus derechos y a la diversidad.

"Que nadie te diga nunca cómo tienes que ser o qué te tienes que poner. Que nadie te haga sentir miedo cuando puedes sentir orgullo. Que nadie te haga creer que amar es inmoral, sucio o aberrante. Sólo vale ser feliz según tu propia ecuación. Y a los que ya se queman en el infierno, @giuseppefalla y yo les regalamos estas fotitos con mucho cariño para que sigan ardiendo en sus odios. Sigamos construyendo con orgullo", añadió.

En 2016, el actor y director reveló su homosexualdiad con un claro y contundente mensaje al respecto.

"Soy gay desde que tengo uso de razón y soy feliz de serlo. Si tuviera que volver a nacer, elegiría repetir el plato. Me gusta ser como soy. Soy así desde que me veías hacer ‘Travesuras’ con Stephanie (Cayo) en Panamericana, desde que volaba cometa en ‘Mañana te cuento’ o desde que me chapaba a Gisela (Ponce de León) en ‘Esta sociedad’. La misma persona. Con la misma cara de pavo”, escribió.