El director Bruno Ascenzo utilizó su cuenta oficial de Instagram para dedicar un emotivo mensaje a su hermano menor, a quien no puede abrazar por el aislamiento social que se vive en todo el Perú ante la pandemia del coronavirus (COVID-19).

El mensaje del artista nacional estuvo acompañado de una serie de fotografías en que resume sus mejores momentos junto a su hermano Franco Ascenzo.

“He tenido mucha suerte en esta vida, no lo puedo negar. Pero mi mayor suerte, la que no cambiaría por nada es haber nacido hermano de este ser. He conocido gente buena, empática, inteligente, divertida, entregada y solidaria. Y luego a Franco, mi hermano. Una especie de superhéroe a quien amo más que a mí mismo”, escribió el director nacional al inicio de su post.

“Sin él nada sería como es. ¿Cómo lo haría Franco? Me pregunto cada vez que se me acaban las herramientas. No tengo dudas de que sin sus enseñanzas involuntarias mi vida no sería ni la mitad de lo bonita que ha podido ser. Es y siempre será mi persona favorita. Gracias por elegirme como hermano, mi querido mono. Gracias por enseñarme y compartir tu inmenso corazón conmigo y con todos los que tienen la buena suerte de cruzarse en tu camino. Te quiero mucho hermanito, pronto nos abrazaremos sin miedo, como siempre. Eres el mejor. Que te den todo el amor que sabes dar y que tengas un cumple muy feliz”, agregó.

Tras recibir el saludo de su famoso hermano, Franco Ascenzo se pronunció en su cuenta de Insatagram con un mensaje de agradecimiento.

“Nací en el 87 en toque de queda por el terrorismo, y los 33 se recibieron de la misma forma por motivos diferentes. Sin hacer lo que más me gusta y un poco lejos de los que más quiero, pero con salud y convencido que va a volver en poco tiempo. Como me dijo en la mañana mi hermano Bruno Ascenzo ya nos abrazaremos sin miedo”, expresó en su red social.

