Bruno Agostini asegura Ducelia Echevarría lo acosaba de madrugada

Sorprendió a todos. Bruno Agostini reveló que su compañera de 'reality', Ducelia Echevarría, lo acosaba durante la madrugada. "Desde que llegó al programa me escribía al WhatsApp y me llamaba de madrugada", contó el 'combatiente'.



La modelo no se quedó callada y se defendió asegurando que no le hizo caso. "Fui yo quien lo choteó y por eso dice esas cosas. Al principio salíamos a correr juntos y así prepararnos para las competencias, pero luego me defraudó como capitán", refirió.

Estas declaraciones las dio luego de que Agostini asegurara que nadie quiere estar con ella. Fue en ese momento cuando aprovechó para revelar los detalles del supuesto acoso. "La señorita me lleva escribiendo desde que me conoció", agregó el español.