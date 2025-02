Brunella Torpoco representará a Perú en el "Festival de la Salsa" en Cuba

Brunella Torpoco confirmó su participación en el "Festival de la Salsa" en Cuba, a desarrollarse del 19 al 23 de febrero. Este evento reúne a grandes exponentes de la isla y tiene a nuestra chalaca como la única representante peruana.

La artista señaló que nuestro país goza de gran respeto por los conocedores del género en el mundo. La popular "Dura de la salsa" comentó también que el mercado de la música es muy grande y que ella busca aprender junto a grandes estrellas.

"Una vez más me invitan a un espectáculo de gran renombre en el mundo. Cuba es cuna de estrellas del género y me siento muy halagada que me tomen en cuenta para este festival", sostuvo la artista.

El festival tiene a afamados intérpretes cubanos en este encuentro musical. En la lista figuran Adalberto Álvarez y su Son, Elito Revé y su Charangón, Alexander Abreu y su Havana D' Primera, Los Van Van, Maykel Blanco y su Salsa Mayor.

Cabe señalar que Brunella Torpoco se hizo presente en un importante festival en Puerto Rico junto a El Gran Combo, donde tuvo la oportunidad de compartir escenario y presentarse ante un público boricua. Esta vez le toca estar al frente del público cubano.

De otro lado la intérprete de "Dile la verdad" es una de las artistas confirmadas en la cartelera de lujo de "Una Noche de Salsa 13", que se llevará a cabo el viernes 28 y sábado 29 de marzo en el Estadio Nacional.

En este concierto la salsera compartirá escenario con Grupo Niche, Jerry Rivera, El Gran Combo de Puerto Rico, Willie González, Oscar de León, La Sonora Poncena, Hermanos Moreno, Viti Ruiz, Moncho Rivera, Hildemaro, Luis Vásquez, Moa Rivera, entre muchos otros artistas más.

Así, Brunella Torpoco se hará presente en el "Festival de la Salsa" en Cuba a desarrollarse del 19 al 23 de febrero.

