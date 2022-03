Brunella Torpoco decidió no presentarse más sobre un escenario. A sus 23 años se ha decepcionado y pasado los peores temores de su vida tras recibir amenazas de muerte, junto a su familia, para pagar cupos. Sin embargo, a pesar del momento crítico, algunos la han acusado y aseguran que “está haciendo show”.

Desde noviembre del año pasado, Torpoco ha sufrido diversas amenazas contra su integridad por no aceptar las condiciones del hampa. Es así que se animó a mandar una exhortación a sus críticos, pidió respeto para su familia y que dejen de decir que su alejamiento de los escenario es “armado”.

“Dejen de decir que esto es un show, que esto es armado, porque nadie haría esto. Así que dejen de decir eso por respeto, no a mí, sino a mi familia. Soy consiente que esto ha causado mucho movimiento en las redes en la televisión, en los periódicos, por eso creo que la gente piensa que es armado o es algo para hacerme más conocida”, expresó Torpoco.

La joven cantante contó que “no vino a este mundo para ser famosa” y no descartó, en el futuro, dejar atrás este lamentable episodio y volver a las tarimas.

“Si no puedo trabajar en la música, trabajaré en otra cosa. Es decisión mía y de mi familia, nada más, si retomo o no retomo (a la música)... ahora quiero estar tranquila, cumplir con los contratos que tengo, quiero descansar por un tiempo, ahora estoy un poco confundida... Pero en realidad, lo que me pasó a mi no se lo deseo a nadie porque nadie se merece pasar por esto yo pongo a mi familia por delante mío”, dijo.

Brunella Torpoco se retira de los escenarios