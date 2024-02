Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, presidente del club César Vallejo, se refirió al tema polémico entre Paolo Guerrero y la institución poeta, asegurando que se ha gastado bastante dinero en el fichaje del ‘Depredador’, a quien le habrían pagado el alquiler de una mansión en una reconocida zona de la ciudad a un alto costo.

“El equipo ha gastado mucho en él. Le han puesto la casa, en el Golf. Ya habían pagado el alquiler, estaba hasta diciembre, cuesta 8000 mil dólares al mes (...) El equipo se puede ganar juicios por eso porque ellos garantizaron (a las empresas) que iba a entrar Paolo Guerrero”, indicó la conductora en el programa ‘América Hoy’.

Asimismo, criticó la actitud y palabras de Paolo Guerrero, que anunció en varios noticieros que no quiere jugar en la Universidad César Vallejo.

“A Richard le molesta la mentira, le molesta que Paolo Guerrero no lo llame a decirle la verdad, ‘Richard, no quiero jugar en la Vallejo, quiero jugar en otro equipo’. Paolo tiene un contrato que tiene que cumplir, si no quiere cumplirlo, que se siente con los directivos. Con este show no se va a llegar a nada”, dijo la conductora.

Asimismo, cuestionó que Guerrero se haya referido como ‘tipos’ a los Acuña.

“Lamentable sus palabras, cómo se va a referir al equipo que lo ha recibido como ‘estos tipos’, de esta forma no se tiene que terminar algo porque siempre hubo buena fe”, expresó Horna.





