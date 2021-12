Brunella Horna visitó este viernes el programa “América Hoy” y generó gran alboroto en el set tras revelar que considera como el “innombrable” al empresario Renzo Costa, con quien mantuvo un romance años atrás.

“Yo estoy seguro de que Brunella no podría hacer lo mismo que hice yo”, dijo Christian Domínguez en referencia a su reencuentro con su expareja Vania Bludau en el set de “América Hoy”. ¿No harías eso con Renzo Costa?, interrogó Ethel Pozo a la modelo.

Ante la consulta, Brunella comentó que no aceptaría reunirse con su expareja en un set de televisión.

“Ah no, yo me voy. Ni lo mencionen, les digo que es el innombrable. La verdad desde el día que terminé con él, no lo vi más”, enfatizó.

La exchica reality también expresó su indignación con los usuarios en TikTok, quienes usualmente le recuerden al ‘Rey de los cueros’. “Es el innombrable, el difunto, y lo peor de todo que me lo recuerdan en TikTok”, acotó.

Finalmente, Brunella Horna reveló que su actual pareja, el excongresista Richard Acuña sí tuvo un encuentro con Renzo Costa. “Richarh sí se lo encontró, se saludaron”, confesó.

