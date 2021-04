Brunella Horna y Vanessa Jerí protagonizaron una acalorada discusión en un programa en vivo. La joven de 20 años, ex pareja sentimental del empresario Renzo Costa, se enfrentó a la modelo Vanessa Jerí.

¿Qué sucedió? Vanessa Jerí le recordó a Brunella Horna aquella vez en que la joven calificó con fuertes adjetivos a Renzo Costa en un audio. De acuerdo con la 'ex chica terremoto', esa fue la única ocasión en que la criticó.

¿Cómo se defendió Brunella Horna? De la siguiente manera:

"Cuando yo estaba en un programa de espectáculos, tenía que hablar de frente lo que pasaba en ese momento y en ese momento tú estabas en este canal haciendo un reality donde se emitió un audio y yo tuve que opinar respecto a eso. Yo cuando voy a mi casa, no me interesa la vida privada de la gente. Yo jamás iba a respaldar lo que estabas diciendo", declaró Brunella Horna.

Pero eso no fue todo. La joven de 20 años le dijo "hipócrita" a Vanessa Jerí en pleno set del programa 'Espectáculos'.

"Ningún tercero tiene por qué opinar. Si nosotros volvimos o no volvimos es porque nos amábamos, la pasamos recontra bien, nos quisimos muchísimo. Pero no digas que no te metiste cuando sí te metiste, sí le escribiste a Renzo. No seas hipócrita", manifestó Brunella Horna.

¿Cómo seguirá esta pelea?