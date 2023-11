La conductora de ‘América Hoy’, Brunella Horna, se mostró sorprendida con el anuncio de Ana Paula Consorte, la pareja de Paolo Guerrero, pues ella creía que una mujer no podía salir embarazada a solo meses de haber dado a luz por primera vez.

Por ello, asegura que se cuidará en cuanto traiga al mundo a su primer bebé, pues no quiere tener hijos tan seguido.

“Quién se va a imaginar que das a luz y al mes sales embarazada. Fue un ups, me voy a cuidar a raíz de Ana Paula Consorte, me he quedado asustada, pensé que al mes no podías quedar embarazada”, dijo.

Janet Barboza también opinó sobre el caso de la pareja del futbolista y recordó que hay muchas creencias en torno a una mujer que acaba de dar a luz.

Brunella Horna asustada por embarazo de Ana Paula Consorte

