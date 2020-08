Hace una semana la modelo Brunella Horna contó que se casaría con el empresario Renzo Costa, sin embargo el último sábado en el programa de Magaly Medina confesó que se ha separado del empresario y asiste a terapia para superar su ruptura amorosa.

"Lo primero que me pidió el terapista es que me aleje de Renzo Costa. Mi mamá habló con Renzo para que nos alejemos por mi bien, no por él. La relación no me hacía bien, no era buena y alejarnos fue lo mejor para mí", dijo Brunella Horna en el programa Magaly.

[Renzo Costa fue discriminado por el padre de Brunella Horna]

La participante del reality Bienvenida la tarde dijo que gracias a que está alejada del empresario, ahora se siente más tranquila. "Estoy enfocada en mi trabajo, en mí, lo que había alejado tanto por Renzo", declaró Brunella Horna.

De otro lado, Renzo Costa negó cualquier relación con la modelo Rosángela Espinoza y aseguró que respetará la decisión de su "bobo" Brunela Horna, por ello dejará de contactarla.

[Renzo Costa aseguró que papá de Brunella Horna lo odia, pero no lo acusó de racista]

Tras ser consultada sobre un posible embarazo, Brunella Horna lo negó tajantemente. "No sé de dónde ha salido ese chisme, pero no estoy embarazada, nunca he estado embarazada", dijo la modelo en Magaly.

Finalmente, Brunella Horna se quebró y lloró al momento de despedirse del empresario de cueros, quien no abandonó la galantería y le obsequió un ramo de flores.