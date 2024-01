Ha pasado casi un mes desde que Brunella Horna se convirtió en madre fruto de su relación con Richard Acuña, no obstante, no todo es color de rosa en la etapa de maternidad de la modelo y es que ya empezó a enfrentar varios desafíos como mamá primeriza.

La conductora de ‘América Hoy’ abrió la caja de preguntas en sus historias de Instagram y respondió cuál ha sido la tarea más complicada desde que trajo al mundo a su primogénito.

“¿Cómo haces para que tu bebé duerma por las noches y no se levante mucho?”, fue la pregunta que hizo que la ‘Baby Brune’ se sincerara para todos sus seguidores.

“Alessio no duerme casi nada de noche, ya probé de todo. Todo apagado, solo luz roja, ruido blanco, etc., pero aún no lo logramos”, respondió la exchica reality.









Brunella Horna luce impactante figura

La exchica reality ha dejado a sus seguidores boquiabiertos al exhibir una impactante figura a tan solo un mes de haber dado a luz. La empresaria y modelo compartió imágenes en sus redes sociales mostrando su transformación física postparto, desafiando las expectativas comunes.

Horna, quien dio la bienvenida a su primogénito hace aproximadamente un mes, contó que durante su embarazo subió 16 kilos y hasta el momento ha logrado bajar la mitad.

“En el embarazo subí 16 kilos. He bajado 8, ahora voy por los 8. Ayer comencé a comer sano”, señaló la conductora a ‘America Hoy’.





