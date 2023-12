Brunella Horna sorprendió a sus compañeros en ‘América Hoy’ al llamar para enviarle un saludo a Ethel Pozo, quien recibió una inesperado homenaje de cumpleaños en el set del programa. La conductora, quien recientemente dio a luz a su primer hijo con Richard Acuña, también algunos detalles sobre su experiencia como madre primeriza.

Luego de saludar a la hija de Gisela Valcárcel, la conductora de televisión no pudo evitar hablar sobre su felicidad por la etapa que vive.

“Estoy muy bien, feliz, en la mejor etapa de mi vida, tú tenías razón (a Ethel), yo no te creía pero tenías razón, mi bebé es una maravilla solamente que no duerme mucho” , dijo.

La modelo, además, manifestó su deseo de regresar a la conducción del programa de ‘América Hoy’. Sin embargo, señaló que hasta el momento no ha tenido conversaciones con el productor del programa. “No sé cuándo voy a volver, papá Armando no me ha dicho nada...” , concluyó.





