Brunella Horna contó que se puso muy contenta con la disolución del Congreso de la República el pasado 30 de septiembre.

La modelo aseguró que esta decisión del presidente Martín Vizcarra ayudó para que su pareja, el excongresista Richard Acuña, se aleje de la política y se acerque más a su familia.

“No saben cómo rogaba para que él deje de ser congresista. Yo decía: ‘Por favor Vizcarra cierra el Congreso’. Quería que Richard se aleje de la política por todo lo que se ve, por lo que está pasando. Ahora se puede dedicar a sus hijos”, dijo.

Horna comentó, además, que ya ha iniciado la mudanza para ir a vivir a Trujillo junto con el exparlamentario. “Richard siempre ha vivido en Trujillo, cuando fue congresista fue a vivir a Lima, pero sus hijos y trabajo están allá (...) Él ya tenía comprada la casa mucho antes que me conozca. Ahora ya empecé con la mudanza a Trujillo”, precisó.

De otro lado, la modelo y empresaria descartó que existan planes para casarse próximamente pues, según dijo, está enfocada en trabajar. “No me quiero casar porque todavía tengo 22 años. No me quiero apresurar, quiero trabajar y estar estable”, manifestó.