Brunella Horna se confesó en el programa ' En boca de todos '. En una extensa entrevista, la joven empresaria reveló detalles desconocidos de su relación con el congresista Richard Acuña .

'Brune' aprovechó la oportunidad para dejar una respuesta contundente a quienes la critican por tener varias empresas y viajar por el mundo con gran facilidad. Por ejemplo, a sus 22 años conoce más de 30 países.

"Siempre lo han dicho y me han criticado: que mi ex (me daba el dinero), ahora dicen que es (gracias a) Richard... pero nunca le he pedido ni un sol, ni a mi ex ( Renzo Costa ), ni a nadie", aseveró.

La novel empresaria manifestó que antes de formalizar la relación, el parlamentario le escribió reiteradas veces; sin embargo, no le hacía caso porque creía en el prejuicio de que la edad era un inconveniente.

"Bueno, también estaba el tema de los hijos... pero luego me di cuenta de que ese detalle (que sea padre) me conquistó más... y dije él es", reveló.