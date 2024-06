Brunella Horna estaría experimentando los primeros sacrificios que implica la maternidad. A casi medio año de dar a luz a su pequeño Alessio, la esposa de Richard Acuña tuvo un imprevisto que la llevó a estar ausente en ‘América Hoy’ este martes 11 de junio.

La modelo causó la preocupación de sus compañeros al no llegar como de costumbre a trabajar. La tensión se incrementó cuando intentaron comunicarse con ella y no contestó el celular.

Afortunadamente Brunella Horna y su hijo estaban fuera de peligro, pero lo que la modelo nunca imaginó es que Edson Dávila leyera en vivo la justificación que ella le dio al productor del programa, Armando Tafur.

“Papá Armando me quedé dormida. Mi Alessio se levantó a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana que llegó la nana iba a dormir 30 minutos y no sonó mi alarma”, fue el mensaje que envió la ‘Baby Brune’.

Tras ello, el popular ‘Giselo’ no dudó en cuestionar a su compañera por faltar a su centro de labores. “Tanto personal en su casa, ¿y nadie la puede despertar? Yo vengo con cólicos acá a trabajar. Yo nunca he faltado y hasta con fiebre vengo acá y de boleto”, criticó causando la sorpresa de Ethel Pozo y Janet Barboza, que intentaron justificar a su compañera.





¿Brunella Horna no pasa a Milett Figueroa?





Tilsa Lozano reapareció en televisión y volvió a generar controversia, pero esta vez tras exponer a Brunella Horna y protagonizar un tenso momento con la esposa de Richard Acuña, a quien le recordó su enemistad con Milett Figueroa.

Todo ocurrió cuando la presentadora le preguntó qué opinaba de su ‘amiga’ Milett Figueroa, esto debido a que las modelos tuvieron un conflicto hace tiempo.

MIRA: Darinka Ramírez y Delany López habrían iniciado guerra de indirectas por Jefferson Farfán

Ante ello, Tilsa Lozano no se quedó callada y dejó entrever un supuesto ‘affaire’ entre Milett Figueroa con un integrante de la familia Acuña.

“Igual que tú, no te hagas la loca (Brunella: Qué? Yo no tengo nada en contra de Milett), pero tampoco son amigas. Yo me acuerdo hace unos años, una cosa que me contó el Zorro (Zupe), unos mensajitos que tú le diste. ¿Tu esposo es Acuña no? Ya pues...”, expresó Tili.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO:





Jessica Newton recibió reconocimiento por parte de la Municipalidad del Callao