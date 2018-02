Brunella Horna dice que hay mucha "malicia" en Michelle Soifer tras caso 'Zorro Zupe'

Tras la condena de dos meses de prisión efectiva contra el 'Zorro Zupe' por difamación agravada contra Carlos Zambrano, Michelle Soifer se pronunció en redes sociales y calificó la sentencia como una "justicia divina", pues la enemistad que tiene con el panelista es de larga data.

Esta reacción generó decenas de críticas, pero más en aquellos personajes de la farándula que son cercanos al 'Zorro Zupe' o son sus amigos. Este es el caso de Brunella Horna , quien no entiende la malicia que guarda Michelle Soifer.

"Yo creo que cualquier persona centrada no puede desearle el mal a nadie, ni a su peor enemigo. En verdad no entiendo, veo y veo la repetición de lo que dice Michelle y me parece una frialdad, tanta malicia, tantas cosas. Dios mío, es una persona que está pasando algo terrible", dijo indignada la pareja del congresista Richard Acuña.

A través de sus redes sociales, Michelle Soifer dijo que su encarcelamiento "tenía que ocurrir tarde o temprano". El 'Zorro Zupe' siempre hacía comentarios sobre su sobrepeso y contó detalles íntimos sobre su ex relación con el dominicano Erick Sabater.