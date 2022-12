Hace aclaración. Tras la confirmación de la muerte del jugador brasilero, Pelé, comenzó a circular una fotografía pasada de Brunella Horna junto al exjugador nacional, Teófilo Cubillas. Sin embargo, según la conductora de ‘América Hoy’ editaron de forma malintencionada la descripción de su publicación.

“Emocionante encontrarme con el histórico Pelé de Brasil”, se leía en la imagen que se hizo viral, ante ello, la rubia modelo salió muy enojada a desmentir que se trate de su publicación original. Señala que es un meme hecho por gente “ociosa” y “mala”.

Fotografía falsa y editada, según Brunella Horna. (Captura de pantalla)

La pareja de Richard Acuña se mostró muy afectada y señaló que esta situación le trae malos recuerdos, pues anteriormente ya la han insultado por un error que no cometió.

“Subí la aclaración pero ya la borré. Tú no lo has visto (el meme) en Instagram, tú has visto una captura que editaron gente ociosa, gente mala que no le importa que me insulten. Yo me acuerdo que estaba en Rusia y fui tendencia no se imaginan la cantidad de insultos que tuve por algo que no subí”, expresó a través de historias en su cuenta de Instagram.

La presentadora de espectáculos mostró sus pruebas para que le “crean”. Horna comparó una de sus publicaciones editadas con una que no lo está para que vean que nunca alteró la descripción de su fotografía con el exfutbolista peruano.

Captura de pantalla del Instagram de Brunella Horna.

