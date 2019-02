Brunella Horna contó cómo fue que Richard Acuña le declaró su amor [VIDEO]

La modelo y empresaria Brunella Horna utilizó sus redes sociales para responder las preguntas de sus seguidores sobre su relación con el congresista Richard Acuña.

A través de un video en Instagram, Brunella contó cómo su pareja le pidió para ser novios.

"Me pidió en la clínica mientras que él estaba echado recién operado. Yo me puse a llorar, porque me dijo cosas súper bonitas, cosas que nunca nadie me había dicho en mi vida, fue un momento lindo", dijo la modelo en un video de Instagram.

La ex 'chica reality' también mencionó que se sigue poniendo nerviosa cuando habla de Richard Acuña.



Brunella Horna contó cómo su pareja le pidió para ser novios. (Instagram)

