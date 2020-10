La modelo y empresaria Brunella Horna contó los detalles de su convivencia con su pareja Richard Acuña, con quien hoy vive en Trujillo.

Sin embargo, esta semana se han dado una escapada a Lima para ver temas laborales. Brunella aprovechó su regreso a la capital para regresar a la televisión y se presentó como conductora invitada en el programa ‘En boca de todos’.

Tras su presentación dio una breve entrevista para América Espectáculos donde habló un poco de lo que fue las primeras semanas de cuarentena al lado de su pareja.

“De hecho que la cuarentena nos ayudó un montón. Nunca estuvimos tanto tiempo juntos. Nuestra relación era de muchos viajes, él viajaba mucho. Juntos estábamos muy poquito. Ahora que estuvimos más tiempo juntos fue medio raro al inicio luego nos comenzamos a acostumbrar. Yo soy super tranquila y no me hago pleitos con nada”, reveló Brunella Horna.

La joven empresaria aseguró estar contenta por su regreso a Lima, tras siete meses viviendo en Trujillo pero señaló que hasta el momento la ha pasado relajada en el norte del país.

“Richard también vino, él también tiene que trabajar acá. Hemos venido los dos en carro, él estaba manejando. Todavía no me atrevo a subir a un avión. Acostumbrándome porque hoy (ayer) es el primer día que salgo a la calle y estoy media nerviosa y no sé qué hacer. Estoy con mascarilla y con el alcohol en la mano”, añadió la también presentadora de evento.

