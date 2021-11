La joven empresaria Brunella Horna reveló los motivos por los que se pelea con su actual pareja, el excongresista, César Acuña con quien convive desde hace algunos años.

Estas declaraciones las dio en el programa sabatino ‘Estás en todas’ donde la reportera Ximena Dávila ingresó a su habitación para que le mostrara cómo duerme. En ese momento, la periodista revisó su mesa de noche y se percató de su desorden.

“Soy super desordenada, por eso siempre peleamos con Richard porque él es bien ordenadito. Todo está bien ordenado de su lado y en mi lado es todo un desorden, se me pierde todo”, señaló entre risas Brunella Horna.

La también conductora de televisión está abocada al 100% a sus empresas, por eso descartó tener como objetivo a corto plazo casarse con Richard Acuña.

“Como hace dos años, yo dije: ‘Bueno, sí quiero casarme’ y que el anillo’, pero los planes cambian, las metas cambian y hoy en día no pienso en matrimonio. Él sabe cuáles son mis sueños y mis metas para el próximo año y sabe que el matrimonio no es prioridad para mí y los hijos menos. Yo siento que quiero seguir trabajando. Mi trabajo ocupa muchísimo de mi tiempo, mi spa en Los Olivos, mi tienda en Gamarra. Trabajo todo el día y llego a casa muy cansada y cuando yo quiera ser mamá, me gustaría disfrutar ese momento”, señaló tajante Horna.

Brunella desordenada

