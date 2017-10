Brunella Horna se presentó en el set de 'En Boca de Todo', donde fue cuestionada por Ricardo Rondón, quien le preguntó qué es lo que más le gusta de Richard Acuña, su actual pareja.

La joven chiclayana no dudó en responder, sin embargo, su réplica dejó sorprendido a más de uno.

"Dejémonos de hipocresías, Richard Acuña no es un Cristiano Ronaldo.... no es un Christian Meier, no es un Diego Bertie. ¿Qué fue lo que te atrajo de él?", señaló el conductor del programa de espectáculos.

Ante la insólita pregunta, Horna indicó lo siguiente: "Pero para mí es un Brad Pitt, pues. Cada uno está enamorado. Estoy feliz, me llevo muy bien con él. Tenemos mucha química. Es provinciano al igual que yo".

De esta manera, la ex participante de 'Bienvenida la Tarde' dejó en claro que su relación sentimental está mejor que nunca.