La conductora de espectáculos, Brunella Horna, se presentó esta mañana en el set de ‘América Hoy’ para hablar sobre su dulce espera y reveló que “fue un embarazo de riesgo”.

La esposa de Richard Acuña comentó que tuvo que dejar de trabajar en el programa matutino para cuidar de su bebé. Además, comentó que ya tiene seis meses de embarazo.

“Yo he sangrado 4 meses y medio. Como mamá primeriza no sabía, quería hacer mi vida normal, por eso me retiro (del programa). Yo estaba mal dos semanas, me recuperaba, salía y luego recaía”, expresó la rubia conductora.

Señaló que le costó mucho poder traer un hijo al mundo junto al político. “Es un bebé muy esperado, muy soñado, nos demoramos un año en que salga yo embarazada” , agregó.