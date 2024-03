Brunella Horna aprovechó el espacio del programa ‘América Hoy’ para responder a la acción de Ana Paula Consorte, la novia de Paolo Guerrero, quien le dio un ‘me gusta’ a un comentario en contra de la conductora de televisión.

La esposa de Richard Acuña confirmó que no mantiene una amistad con la brasileña y dijo que no conoce a las esposas de los jugadores del equipo de su esposo. “No entiendo por qué preguntan si es mi amiga, saben perfectamente que no somos amigas”, dijo.

Además, la conductora de televisión dejó entrever que la pareja de Paolo Guerrero estaría ‘molesta’ con ella por haberla criticado cuando la brasilera publicó unas indirectas contra su suegra.

“Tal vez le molestó que haya defendido a Doña Peta, y lo sigo diciendo que siempre hay que respetar. Tal vez eso le incomodó”, agregó.





