Brunella Horna contra reelección parlamentaria: "Que se vayan mañana"

La modelo Brunella Horna aseguró que su pareja Richard Acuña es un buen congresista, pero sorprendió a sus seguidores al decir que no está de acuerdo con la reelección de los parlamentarios.

"Es lo mejor de la vida. Yo quiero que se vaya ya, que se vaya mañana. Que Vizcarra cierre el Congreso. Hay buenos congresistas como Richard, pero no todos, la mayoría buscan otras cosas y no el bienestar para el Perú", manifestó la modelo.



En otro momento, la 'rubia' criticó al legislador Moisés Mamani, quien es acusado de tocamientos indebidos a una aeromoza de una conocida aerolínea.

"A mí me da vergüenza como peruana que un Mamani, una Yesenia Ponce, que no han estudiado ni siquiera la secundaria nos representen, me da vergüenza", indicó la empresaria indignada.

Brunella Horna también aclaró que no piensa ingresar a la política. "Yo no, estoy bien como empresaria. Ahora que estoy con un político digo: 'No'... "Él (Richard Acuña) no vive de la política porque sus empresas", señaló.



