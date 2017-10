Britney Spears sorprende a sus seguidores con el 'look' de 'Baby One More Time' La cantante estadounidense hizo una publicación en su cuenta de Instagram que generó revuelo en las redes sociales.

La cantante se hizo reconocida mundialmente con este tema. (YouTube)