Britney Spears sorprende a fans haciendo yoga al ritmo de Cardi B [VIDEO]

La 'Princesa del pop' tuvo unas semanas difíciles, tras decidir internarse en un centro psiquiátrico debido a su depresión y ataques de ansiedad. Al enterarse de la noticia , los fans y los medios se alborotaron, atacaron a su familia y comenzaron los rumores.

Para romper con toda la negatividad que rodeaba a la cantante, Britney decidió mostrar su rutina de yoga subiendo un video en Instagram.

En el post de su red social se puede ver a la interprete de 'Toxic' haciendo yoga en bikini, en el aire libre y con el fondo musical de 'I like it', de la rapera Cardi B.

Britney acompaño el post con el mensaje: " Yoga en el césped, de verdad de me gusta como es esto!!".

Britney Spears muestra su rutina de yoga en bikini. (@britneyspears / Instagram)

La rutina de la diva de inmediato hizo reaccionar a sus fans, quienes aplaudieron la rutina fitness de la 'Princesa del pop'. Figuras públicas y fans reaccionaron al post, y en tan solo seis horas generó más de tres millones de reacciones y aproximadamente 23 mil comentarios.

"Muy feliz de que hayas vuelto", "¡Te quiero ver así!" "Ahora vuelve a publicar los desfiles en tu mansión", fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió la cantante en su cuenta.

La cantante ha pasado momentos difíciles tras la enfermedad de su padre, lo cual le afectó mucho, y decidió cancelar todas sus presentaciones para poder acompañarlo.

"Ni siquiera sé por dónde empezar con esto, porque es tan difícil para mí decirlo. No voy a realizar mi nuevo espectáculo Dominación. He estado esperando este programa y los he visto a todos este año, así que hacer esto me rompe el corazón. Sin embargo, es importante siempre poner a su familia primero ... y esa es la decisión que tuve que tomar. Hace un par de meses, mi padre fue hospitalizado y casi muere. Todos estamos muy agradecidos de que haya salido con vida, pero todavía tiene un largo camino por delante. Tuve que tomar la difícil decisión de poner mi atención y energía en mi familia en este momento. Espero que todos ustedes puedan entender. (...). Aprecio sus oraciones y apoyo a mi familia durante este tiempo. Gracias, y los amo a todos ... siempre", publicó la cantante junto a una foto con sus padres.

"Tuve que tomar la difícil decisión de poner mi atención y energía en mi familia en este momento", comenta la cantante. (@britneyspears / Instagram) "Tuve que tomar la difícil decisión de poner mi atención y energía en mi familia en este momento", comenta la cantante. (@britneyspears / Instagram)

La noticia fue bien recibida por sus fans y la apoyaron, pues entendieron la necesidad de la cantante de anteponer la salud y el bienestar de su familia.