A falta de días para el estreno ‘The Woman in Me’, el libro de vivencias de Britney Spears, la cantante ha decidido pronunciarse ante algunos fragmentos de la obra que ya salieron a la luz.

Como se recuerda, este escrito autobiográfico saldrá a la venta el próximo 24 de octubre, pero medios como TMZ tuvieron un acceso previo. Por ello, se filtró, por ejemplo, que Justin Timberlake la ‘obligó’ a abortar y que le terminó por mensaje de texto, o que ella se rapó la cabeza en 2007 como forma de revelarse ante la presión de todos.

Ante todos los comentarios que se han desatado los últimos días por estas primeras revelaciones, la intérprete de ‘Toxic’ publicó un comunicado en el que comienza disculpándose si es que alguien se sintió ofendido.

“El propósito del libro no fue ofender a alguien de ninguna forma, esa era mi yo de entonces, eso era el pasado. No me gustan los titulares que estoy leyendo, eso es exactamente por lo que me retiré del negocio hace 4 años”, escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, reiteró que la mayoría del contenido del libro sucedió cuando estaba en sus veintes y que, además, ya superó todas esas vivencias. No obstante, si considera que ‘The Women in Me’ era necesario escribirlo, pues le ha ayudado a cerrar todas las cosas para seguir avanzando.

“Aunque algunos puedan ofenderse, el libro me ha dado un cierre sobre todas las cosas para un futuro mejor. Por suerte (con esto), yo puedo iluminar a las personas que se sienten particularmente solas en muchos casos o lastimadas o desentendidas. De nuevo, el motivo del libro no es hurgar en mis experiencias pasadas, que es lo que la prensa está haciendo [...] He seguido adelante desde entonces”, dijo.

