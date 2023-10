La estrella musical de la cultura pop del siglo XXI, Britney Spears , habló por primera vez sobre el abortó al que se sometió a los 19 años cuando era pareja de Justin Timberlake . La cantante americana cuenta su historia en su libro de memorias, The Woman in Me, donde comparte algunos de los momentos más complicados de su vida.

Aunque el libro sale en Estados Unidos el próximo 24 de octubre, la cantante ya ha dado una entrevista para la revista People donde ha repasado algunos momentos importantes de su vida.

Ante ello, la artista confesó que no ha sido fácil escribir este libro, ya que es una experiencia que ella misma describe como “desgarradora”. “Es complicado hablar de ello. Relatar los momentos más oscuros de mi vida incluyendo no tener un momento de paz, los juicios de extraños que no me conocen o el hecho de que mi familia me haya arrebatado mi libertad”, dijo a la revista.

Uno de los temas que trata en su biografía es la relación que tuvo con Justin Timberlake. La cantante señala que ambos se convirtieron en la pareja favorita de la industria musical: eran guapos, exitosos y se conocían desde niños, pero un episodio no planeado marcaría el rumbo de la controversial pareja.

Según TMZ, en las memorias, Britney Spears cuenta que se enteró de que estaba embarazada de Justin Timberlake a finales del 2000. Aunque ella quería tenerlo, tras varias discusiones, tal y como cuenta en el libro, decidió abortar. En ese momento los dos artistas tenían 19 años.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto. Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, son las palabras de la cantante en su libro ‘The Woman in Me’.

