Corría el año 1999 y Britney Spears dominaba el mundo de la música con sus canciones. Solo tenía 16 años y se mostraba como una adolescente muy dulce y con ganas de refrescar y darle otra identidad al pop. No por nada, fue denominada como la 'Princesa del Pop'.

[Britney Spears dejó ver más de la cuenta en pleno concierto y esto fue lo que hizo]

El primer álbum de estudio de Britney Spears se llamó '…Baby One More Time' (1999). Fue un gran éxito y logró debutar en el número uno en el Billboard 200. Es más, la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos lo certificó con el disco doble de platino.

Luego siguieron 'Oops!… I Did It Again' (2000), 'Britney' (2001), 'In the Zone' (2003), 'Blackout' (2007), 'Circus' (2008) y 'Femme Fatale' (2011).

[Britney Spears hace bromas a sus guardaespaldas en cámara escondida del programa de Neil Patrick Harris]

En actualidad, Britney Spears está un poco alejada de la música. Su último disco lo publicó en 2013 y se llamó 'Britney Jean'. Presentó 10 temas, pero la versión extendida que tuvo alcanzó hasta las 14 producciones.

Para Forbes, Britney Spears se encuentra dentro de las cantantes mejores pagadas del mundo. Según la referida publicación, acumula ingresos anuales de 31 millones de dólares.

Como ya se mencionó, la última aparición pública que tuvo se dio en los Teen Choice Awards 2015, que se celebraron en agosto. Britney Spears dio mucho que hablar porque lució un pronunciado escote. Además, recibió el premio Icono del Estilo.

A pesar de los problemas que tuvo con su vida personal, Britney Spears todavía acumula una fortuna de unos 185 millones de dólares, según estima la web de Celebrity Net Worth.

Por otra parte, la inmobiliaria Engel & Völkers publicó la información de que Britney Spears había adquirido una lujosa mansión a solo 70 km de Los Ángeles, en la exclusiva urbanización Thousand Oaks. Según la web, la cantante llegó a desembolsar la cifra de 6,7 millones de dólares.

Hace unas horas Britney Spears también dio que hablar porque se declaró fanática de Adele. Por medio de Instagram, subió un video en donde bailaba al ritmo de la inglesa.