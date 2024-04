Renée Zellweger, la actriz conocida por su papel icónico como la reportera solterona Bridget Jones, está lista para volver a la pantalla grande en una nueva película de Universal Pictures. Según informes de Variety, la estrella ganadora de dos premios Oscar retomará su papel en “Bridget Jones: Mad About the Boy”, una nueva adaptación del libro de la escritora Helen Fielding.

El portal especializado en cine también ha confirmado el regreso de Hugh Grant, quien interpretó al encantador, pero problemático jefe editorial Daniel Cleaver en las dos primeras entregas de la saga: “El diario de Bridget Jones” y “Bridget Jones: Al borde de la razón”.

Además, Emma Thompson se une nuevamente al elenco de esta comedia romántica que cautivó a las audiencias desde su primera entrega en 2001.

Aunque aún no se ha revelado oficialmente la trama de “Bridget Jones: Mad About the Boy”, se espera que esta nueva entrega, dirigida por Michael Morris, explore una nueva etapa en la vida de la carismática reportera, quien en sus 30 años tenía como objetivos principales adelgazar y encontrar al amor de su vida.

En cuanto al equipo de producción, se ha confirmado que Tim Bevan, Eric Fellner y Jo Wallett producirán la película junto con Working Title Films. Amelia Granger y Sarah-Jane Wright desempeñarán roles como productoras ejecutivas.





“Erik Baiers, vicepresidente ejecutivo senior de desarrollo de producción, y Jacqueline Garell, ejecutiva creativa de desarrollo de producción, supervisarán el proyecto en nombre del estudio”, señala Variety.

Según Variety, “Bridget Jones 4″ podría llegar a los cines de Estados Unidos, de la mano de Peacock, en San Valentín de 2025.





